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موسكو تعرض في باليرمو رؤيتها للتسوية الليبية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:30 م
موسكو تعرض في باليرمو رؤيتها للتسوية الليبية
رئيس الوزراء الروسي
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وكالات
 

قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إن رئيس الوزراء دميتري مدفيديف عرض مقاربة موسكو للتسوية الليبية للمشاركين في المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد بباليرمو الإيطالية.

 

وأضاف بوغدانوف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر باليرمو اليوم الثلاثاء، أن مدفيديف أجرى اجتماعات مطولة مع كل من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وغيرهم من الشخصيات المشاركة في المؤتمر، وبحث معهم سبل التسوية والحفاظ على وحدة أراضي ليبيا.

 

وعبر بوغدانوف عن استعداد موسكو لاستضافة مؤتمر حول ليبيا، إذا كانت الأطراف معنية فعلا في التوصل لاتفاقات حقيقية.

 

وقال: "كلهم تقريبا زاروا موسكو بشكل منفرد، وإذا كانت لديهم الرغبة والاستعداد للقدوم إلى العاصمة الروسية معا في وقت معين، سنكون مسرورين باستقبالهم.. المهم أن ينضجوا لجعل هذا اللقاء فعالا إلى الحد الأقصى، ليس بالإعلان عن نتائج ما فحسب، بل وبترجمتها على أرض الواقع، بهدف استعادة وحدة الدولة الليبية وضمان وحدة أراضيها وسيادتها".

 

وأشار بوغدانوف إلى أن هناك أربع قوى رئيسة منخرطة في عملية التسوية في البلاد، هي حكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج ورئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والمشير حفتر.

 

وشدد الدبلوماسي الروسي على أنه عقد في باليرمو اجتماعات مع ممثلي هذه الأطراف الليبية كافة، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة، واصفا هذه اللقاءات بأنها كانت مفيدة.

 

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