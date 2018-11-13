أبرز أخبار التوك شو الإثنين 12-11-2018

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محافظ دمياط عن إقالة رئيس مدينة رأس البر لاعتدائه على بائعة الخضار: "لا شكر على واجب"

عقبت منال ميخائيل، محافظ دمياط، على إقالتها رئيس مدينة رأس البر بسبب التعدي على بائعة الخضار، مشيرة إلى أنها لا تقبل بإهانة مواطن.



استشهاد فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين بقصف الاحتلال شمال غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطينيين إثنين وإصابة ثلاثة آخرين بقصف الاحتلال شمال غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين.



خبير أمني: عصب التنظيمات الإرهابية انهار بصورة كاملة

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن عصب التنظيمات الإرهابية انهار بصورة كاملة، مشددًا على أنه سيتم القضاء على جميع العمليات الإرهابية بلا استثناء.

عقبت منال ميخائيل، محافظ دمياط، على إقالتها رئيس مدينة رأس البر بسبب التعدي على بائعة الخضار، مشيرة إلى أنها لا تقبل بإهانة مواطن.أعلنت الصحة الفلسطينية، عن استشهاد فلسطينيين إثنين وإصابة ثلاثة آخرين بقصف الاحتلال شمال غزة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" مساء الإثنين.قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن عصب التنظيمات الإرهابية انهار بصورة كاملة، مشددًا على أنه سيتم القضاء على جميع العمليات الإرهابية بلا استثناء.

تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مصر تدعم بقومة مبادرة غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن مجلس النواب يُمارس دوره في إطار الاختصاصات الموضحة في الدستور، لافتًا إلى أن الوزير إذا رفض الحضور فسيأتي بقوة لائحة البرلمان.علق النائب صلاح حسب الله، على هجوم النائبة الكويتية صفاء الهاشم على الوزيرة نبيلة مكرم قائلًا إن النائبة الكويتية لا تعرف التاريخ ولا تعلم حجم العلاقة بين مصر والكويت وأن الجيش المصري دافع عن أرض الكويت عندما تعرضت للهجوم.قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، إن وجود مدرسة وهمية بدار السلام شيء لم يحدث في مصر من قبل.أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن قوانين الإيجارات القديمة للعقارات أو الأرض مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا وحرام شرعًا.أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن ارتداء الأمهات للملابس الرقيقة والشفافة حتى أمام الأطفال خطأ وحرام شرعًا، وذلك حتى يتربى الأطفال على الحياء.قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن وثلث الشعب المصري لديه حساب توفير في البريد، و10.25% سعر الفائدة ولا توجد مصروفات إدارية.