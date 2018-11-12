عصام الصغير: ثلث الشعب المصري لديه حساب توفير في البريد

قال عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، إنه "لدينا عدد كبير جدًا من مكاتب البريد في القرى والمحافظات، مما يعد مسؤولية مجتمعية على الهيئة نحو المواطنين، ولا ننظر إلى المكاسب في المكاتب الصغيرة، ونعتمد على المكاتب الكبيرة لتحقيق مكاسب أكثر عن طريق الخدمات المقدمة".



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، الأحد، أن "الهيئة لا تحقق أي خسائر، ووجود مكاتب البريد في مصر مسؤولية اجتماعية ولا ننظر للخسائر، وحققنا 5 مليار جنيه أرباح، ولدينا أكثر من 24 مليون حساب توفير، ولدينا خدمات كثيرة مثل قبض المعاشات وشحن الكهرباء وغيرها، ولدينا أكثر من 13 مليون مواطن يدخلون إلى المكاتب شهريًا، و7 ملايين يصرفون معاشات شهريًا من مكاتبنا".



وتابع أنه "نستبدل دفاتر البريد القديمة إلى كروت ائتمان يمكن استخدامها في أي مكان، وثلث الشعب المصري لديه حساب توفير في البريد، و10.25% سعر الفائدة ولا توجد مصروفات إدارية".

