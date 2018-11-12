"هواوي" تكشف عن مزايا جديدة ومتطورة في واجهة المستخدم "EMUI 9.0" في سلسلة "Mate 20"

كشفت شركة هواوي لصناعة التلفونات المحمولة، عن مزايا جديدة ومتطورة في أحدث واجهة المستخدم "EMUI 9.0" التي زودتها هواوي في سلسلة هواتفها الجديدة "Mate 20"، حيث تدعم السلسلة الهواتف الجديدة نظام التصفح الجديد كليا وهو الإيماءات. وتعيد هذه الميزة تقديم تجربة شاشة العرض الكاملة بشكل جديد تماما.





تضيف واجهة المستخدم"EMUI 9.0 " المزودة في سلسلة هواتف "Huawei Mate 20" الإيماءات كأحد خيارات التصفح. فبدلا من الضغط على الأزرار، أصبح بإمكان المستخدم الآن التحكم بالأداة بكل بساطة عن طريق بضعة لمسات. وبما ان الإيماءات تستبدل كليا الوظائف الموجودة في شريط التصفح، أصبح بمقدور المستخدمين الآن التمتع بمساحة شاشة أكبر وأرحب لمزيد من سهولة الاستخدام.





يمكن استخدام ايماءات واجهة المستخدم "EMUI 9.0" مع أقصى درجات السهولة واليسر. للوصول إلى الشاشة الرئيسية، تصفح نحو الأعلى من الأسفل، وإذا أراد المستخدم أن يصل إلى واجهة المهام المتعددة فيقوم بالتصفح من الأسفل وتوقف للحظة، وللعودة للخلف يتصفح المستخدم نحو الداخل من حواف الشاشة. وعند تفعيل ميزة الإيماءات، يمكن للمستخدم تنزيل تطبيق مساعد جوجل بالمسح نحو الأعلى من أي زاوية من أسفل الشاشة.





والجدير بالذكر، أن تسهم تجربة المستخدم المحسّنة في الارتقاء بمستوى سعادة المستهلكين وهو ما تسعى إليه هواوي من خلال تزويد الواجهة بمزايا متطورة تساعد المستخدم على القيام بمهامه اليومية بشكل أكثر كفاءة وفي وقت أقل. تتيح واجهة التشغيل "EMUI 9.0" تجربة مستخدم متطورة غاية في السهولة والبساطة، مع إيحاءات مستمدة من الطبيعة وهذا ما سيشهده المستخدم في سلسلة هواتف "Mate 20" الجديدة ومن بعدها بقية الهواتف التي سيصل لها تحديث واجهة المستخدم "EMUI 9.0".