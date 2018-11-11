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مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 09:24 ص
مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي
ليفربول وفولهام
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الفجر الرياضي
 
يدخل محمد صلاح مواجهة مثيرة ويمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في تمام الثانية ظهر اليوم الأحد 11-11-2018 على ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2018 -2019.

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام

ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من 8 انتصارات و 3 تعادلات، ولم يتذوق طعم الهزيمة اطلاقًا، وسجل 21 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف، بينما يتذيل فريق فولهام ترتيب الدوري، برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين و8 هزائم، وسجل 11 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام على قنوات بي إن سبورتس

موعد مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام

ويقام موعدة مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في الثانية ظهر اليوم ويسعى فريق ليفربول المحترف به محمد صلاح لتعويض هزيمته المفاجئة أمام النجم الأحمر الأسبوع الماضي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويبحث عن تحقيق الفوز على فولهام لمصالحة جماهيره وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الدوري الإنجليزي لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب مع فريق مانشيستر سيتي.

ويأمل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في تحقيق الفوز من خلال مشاهدة بث مباشر مباراة وليفربول وفولهام اليوم

تشكيل مباراة ليفربول وفولهام المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبنسون، وفان دايك، ولوفرين وجوميز.

خط الوسط: هندرسون وفينالدوم وشاكيرى ومحمد صلاح وساديو مانى.

خط الهجوم: فيرمينيو.

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وفولهام في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت السعودية، اليوم الاحد 11 -11 – 2018 عبر قناة beIN SPORTS HD 2، وسيتولي التعليق على المباراة المعلق المصري أحمد الطيب.

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