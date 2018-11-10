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نشرة أخبار منتصف الليل.. "الأرصاد" تحذر من ظاهرة خطيرة خلال ساعات

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:01 ص
نشرة أخبار منتصف الليل.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة خلال ساعات
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دنيا عادل
 
توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ الشرطة العراقية تحبط بيع آثار مصرية بـ 5 مليون دولار، والإعلان عن اكتشاف أثري ضخم بسقارة غدًا، وعدد آخر من الأخبار الهامة.

قال علاء موسى السفير المصري في بغداد، إن الشرطة العراقية، أحبطت محاولة بيع قطع أثرية مصرية قديمة في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد، وتتابع السفارة المصرية تطورات القضية.

أعلنت وزيرة الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الظروف الجوية السيئة التى تشهدها المملكة إلى 7 وفيات.

يعلن خالد العناني، وزير الآثار، عن كشف أثري جديد بجبانة سقارة، صباح غد السبت، بحضور عدد من السفراء الأجانب بالقاهرة.

قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مستمرة، بينما هناك أمطار خفيفة على القاهرة، والصعيد.

قال الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، إن تفاوت الشعور بنتائج الإصلاح والنمو الاقتصادي، سببه أن هناك بعض القطاعات تستفيد من الإصلاحات دون غيرها.


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