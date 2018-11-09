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الشرطة العراقية تحبط بيع آثار مصرية بـ 5 مليون دولار

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:17 م
الشرطة العراقية تحبط بيع آثار مصرية بـ 5 مليون دولار
الشرطة العراقية
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حسام زيدان
 
قال علاء موسى السفير المصري في بغداد، إن الشرطة العراقية، أحبطت محاولة بيع قطع أثرية مصرية قديمة في منطقة السيدية بالعاصمة بغداد، وتتابع السفارة المصرية تطورات القضية.

وأوضح في تصريح لموقع "روسيا اليوم"، أنه صباح اليوم الجمعة، تواصلت السفارة المصرية مع السلطات العراقية للوقوف على حقيقة الأمر، للبدء في إجراءات استرداد القطع الأثرية، وفقا للقواعد المنظمة لذلك حال التأكد من الواقعة.

وكان قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، أعلن أن قوات الشرطة قبضت على شخصين في كمين، أثناء مساومتهما شخصًا ثالث يريد شراء قطع أثرية مصرية قديمة في منطقة السيدية في بغداد.

وأكد المكتب الإعلامي التابع للشرطة الاتحادية في العراق، أن الآثار تقدر بـ5 ملايين دولار، موضحًا أن الجهات المختصة تسلمت المتهمين والمضبوطات لإكمال الإجراءات القانونية.

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