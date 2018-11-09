يلا شوت bein sport مشاهدة مباراة الاهلي والترجي بث مباشر .. كورة لايف | اهم مباريات اليوم | بث حي | HD | ماتش الاهلي

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ستكون مشاهدة مباراة الاهلي مباشر ضد والترجي التونسي أصعب مباراة أمام الفريق التونسي في ديارة ، بعد تعقبه مواجهة لإياب في القاهرة ، وانتصاره بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا ، ونحن اليوم في مباراة الأياب والنهائية من البطولة ، يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي اليوم كورة لايف.





وقبل انطلاق مشاهدة مباراة الاهلي و الترجي التونسي مباشر، أعلن المدير الفني لفريق الاهلي عن قائمة لاعبيه المستدعاة، على ملعب رادس، فى إياب الدور النهائي لبطولة دورى أبطال افريقيا، ولن يخرج عن: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه رباعى الدفاع أيمن أشرف وساليف كوليبالى وسعد سمير ومحمد هاني، الذى سيشارك على حساب المصاب أحمد فتحى.. وفى الارتكاز يلعب الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية ومن أمامهما أحمد حمودى وإسلام محارب ووليد سليمان ومهاجما وحيدا مروان محسن .





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