تعتبر مباراة اليوم بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي، هي المباراة رقم 16 في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز الأهلي في 6 مباريات، في حين كان الفوز من نصيب الترجي 3 مرات، وفرض التعادل نفسه في 6 مناسبات.





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يحل النادي الأهلي المصري، ضيفًا على منافسه الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018.





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وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي في رادس، بالعاصمة تونس.





كورة ستار - kora star | شاهد الآن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطيع | كول كورة | لينك بين سبورت مجاني HD





وتبث مباراة الأهي والترجي على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت المعلقين عصام الشوالي وعلي محمد علي.





كورة ستار - kora star | شاهد الآن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطيع | كول كورة | لينك بين سبورت مجاني HD





وانتهت مباراة الذهاب، يوم الجمعة الماضي، في مصر بفوز الأهلي3/1، وقد شهدت 3 ركلات جزاء، كما تم تجميد الحكم الجزائري معين الشعباني.





كورة ستار - kora star | شاهد الآن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطيع | كول كورة | لينك بين سبورت مجاني HD





ويتأهل الفائز بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب إلى كأس العالم للأندية، التي تقام في ديسمبر المقبل، حيث يلتقي المتأهل مع الفائز من مباراة العين الإماراتي وويلنغتون من نيوزيلندا.





كورة ستار - kora star | شاهد الآن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطيع | كول كورة | لينك بين سبورت مجاني HD





التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي- أحمد فتحي، وسعد سمير، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف- عمرو السولية، وحسام عاشور- أحمد حمودي، ووليد سليمان، وإسلام محارب- مروان محسن.





كورة ستار - kora star | شاهد الآن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطيع | كول كورة | لينك بين سبورت مجاني HD





وسيبدأ الترجي مباراة اليوم بتشكلية تضم كلاً من: معز بن شريفية فى حراسة المرمى – محمد على اليعقوبى – خليل شمام – أيمن بن محمد – سامح الدربالى – فوسينى كوليبالى – غيلان الشعلالى – سعد بقير – أنيس البدرى – يوسف البلايلى – وطه ياسين الخنيسى.





كورة ستار - kora star | شاهد الآن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا بدون تقطيع | كول كورة | لينك بين سبورت مجاني HD











