koora live مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت

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الفرنسي كارتيرون مدرب الأهلي سيكون على موعد مع التاريخ اليوم الجمعة، حال قيادة المارد الأحمر لتخطي عقبة الترجي التونسي، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، وذلك خلال لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي سيجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب "رادس".

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- أول مدرب فرنسي:

سيكون كارتيرون أول مدرب فرنسي عبر التاريخ يحصل علي بطولة افريقيا مع الأندية المصرية، كما أنه سبق وحصد اللقب عام 2015 رفقة مازيمبي.

- يعادل إنجاز "الجوهري":

تتويج كارتيرون باللقب الإفريقي اليوم سيجعله يعادل انجاز محمود الجوهري والارجنتيني أفولون ويصبح ثالث مدرب عبر التاريخ يحصل علي لقبي بطوله افريقيا للأندية ابطال الدوري مع فرقتين مختلفتين بعد ما حصل علي البطولة مع مازيمبي عام 2015.

- خامس مدرب أجنبي:

عند تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي سوف يصبح كارتيرون خامس 5 مدرب اجنبي يتوج مع الأندية المصرية ببطولة أفريقيا.

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بطاقة مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

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موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

معلق المباراة : عصام الشوالي + علي محمد علي

ملعب المباراة: الملعب الأوليمبي (رادس)

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

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حكم المباراة:

يقود مباراة الأهلي والترجي التونسي تحكيميًا، الاثيوبي باملاك تيسيما (38 عامًا) باحث طبي، وحصل على الشارة الدولية عام 2011، سبق وأدار الكثير من المباريات في البطولات المختلفة سواء على مستوي الاندية أو المنتخبات، وأدار 5 مباريات سابقة للأهلي لم يخسر المارد الأحمر خلالها.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 9-11-2018 في دوري أبطال أفريقيا.. شاهد المباراة من هنا بكل الجودات :