الاهلي|مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 نهائي دوري ابطال افريقيا 2018 - كول كورة ON سبق وأن تواجه الفريقان 15 مرة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي خلالها في ست مباريات (بما في ذلك ثلاث مرات في تونس)، وفاز الترجي في ثلاث مباريات، في حين فرض التعادل نفسه في ست مواجهات.



التقى الأهلي والترجي للمرة الأولى في دوري أبطال أفريقا في دور الستة عشر للبطولة عام 1990، وانتهت مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل السلبي، وتأهل الترجي للدور ربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح.

وتواجه الفريقان في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا عام 2001، وانتهت المباراة الأولى في القاهرة بالتعادل السلبي وبدا أن الفريق التونسي قد وضع قدما في المباراة النهائية، لكن مباراة العودة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وتأهل الأهلي للمباراة النهائية مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين.

وتوج الأهلي بلقب البطولة في هذا العام بعد الفوز في المباراة النهائية على صن داونز الجنوب أفريقي.

وفي عام 2007، أسفرت القرعة عن وقوع الفريقين معا في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي في القاهرة بثلاثية نظيفة، في حين فاز الترجي في مباراة العودة بهدف دون رد.



وشهد الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا عام 2010 مواجهة أخرى بين الفريقين، وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين مقابل هدف وحيد، وخسر في تونس بهدف دون رد في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا بسبب الهدف الذي أحرزه لاعب الترجي مايكل إينرامو من لمسة يد واضحة.

تجددت المواجهة مرة أخرى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2011، وفاز الترجي في المباراة الأولى بتونس بهدف مقابل لا شيء، وتعادل الفريقان في القاهرة بهدف لمثله.

وتأهل الفريقان للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا عام 2012، وانتهت المباراة الأولى في مصر بالتعادل بهدف لكل فريق، ثم فاز الأهلي في المباراة الثانية بتونس بهدفين مقابل هدف وحيد وحصل على لقب البطولة.



وفي عام 2017، التقى الفريقان في دور الثمانية، وانتهت مباراة الذهاب في مصر بهدفين لمثلهما، ثم فاز الأهلي في تونس بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تواجه الفريقان في دور المجموعات عام 2015، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب في القاهرة بثلاثية نظيفة، ثم كرر فوزه في تونس بهدف دون رد.

وخلال المباريات التي جمعت الفريقين حتى الآن، أحرز الأهلي 22 هدفا، مقابل تسعة أهداف للترجي.

وكان أكبر فوز للأهلي على الترجي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في عامي 2007 و2015، في حين فاز الترجي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في الثلاث مرات التي فاز فيها على الأهلي.

وسيشارك الفريق الفائز بدوري أبطال أفريقيا هذا العام في منافسات كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

