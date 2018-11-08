تعرف على أسعار وموعد أولى رحلات العمرة للموسم الجديد

أكدت اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه سيتم تطبيق ضوابط العام الماضى، ومن أدى العمرة بداية من عام 2015، ويرغب فى أدائها هذا الموسم مجددًا فسيدفع 2000 ريال فى السعودية كرسوم لتكرار العمرة، حيث حددت الضوابط المنظمة لموسم العمرة إعطاء الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين فى الموسم الواحد، وتحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودى لمن سبق له أداء العمرة العام الماضى أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، تضاف اليها نسبة 50%‏ من المبلغ (أى ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذى يؤدى العمرة أكثر من مرة فى الموسم الواحد.





وتستعد شركات السياحة لتسيير أولى رحلات العمرة للموسم الجديد 1440ه عقب أسبوع، حيث تكون أولى الرحلات فى 15 نوفمبر الجارى، وسيتم تسيير ما يقرب من 15 رحلة على مدار الموسم، تبدأ برحلة المولد النبوى وتنتهى برحلة رمضان، وتم توزيع الـ500 ألف تأشيرة على الموسم، حيث سيجرى تسيير 200 ألف تأشيرة عمرة خلال الفترة من 15 نوفمبر إلى يوم 21 يناير المقبل (موسم عمرة المولد النبوى)، فى حين يتم تسيير الـ200 تأشيرة الآخرى فى الفترة من 21 يناير حتى نهاية شهر شعبان، على أن يستأثر شهر رمضان وحده لـ100 ألف تأشيرة عمرة.





وتتراوح أيام الإقامة فى المملكة العربية السعودية من 8 إلى 12 يومًا بأقصى تقدير وفقًا لبرامج الشركات السياحية، فى حين تتراوح أسعار العمرة المستوى الاقتصادى من 10 إلى 13 ألف جنيه مصرى، والمستوى الـ5 نجوم يبدأ من 40 وحتى 45 ألفًا للحجز فى غرفة مزدوجة، أما متوسط سعر تذاكر الطيران فيتراوح من 7300 جنيه وحتى 8700 جنيه، القاهرة - جدة للمستوى الاقتصادى.







