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انتهاء التصويت في انتخابات المنتصف بجميع الولايات الأمريكية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:13 ص
انتهاء التصويت في انتخابات المنتصف بجميع الولايات الأمريكية
الولايات الأمريكية
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وكالات
 

انتهت عملية التصويت في مختلف الولايات الأمريكية، وذلك في وقت يتواصل فيه فرز الأصوات في المناطق الرئيسية، ومن بينها كاليفورنيا، الولاية الأمريكية الأكبر من حيث عدد السكان.

 

وكانت آخر ولاية تغلق فيها مراكز الاقتراع أبوابها هي ألاسكا.

 

أفادت نتائج أولية نقلتها شبكات تلفزيونية، أن السيطرة في الكونغرس الأمريكي ستكون منقسمة العام المقبل بين الديمقراطيين الذين استعادوا الغالبية في مجلس النواب، والجمهوريين الذين احتفظوا بتفوقهم في مجلس الشيوخ.

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