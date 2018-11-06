نشرة أخبار منتصف الليل.. والدة عبد الوهاب يسري تكشف ما قاله السيسي لها

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها فحص قافلة الأزهر الطبية لـ "3000" شخص، وكشف والدة عبد الوهاب يسري ما دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي من حوار.





قدمت السيدة كريمة محمود والدة الشاب عبد الوهاب يسرى، الذى وافته المنية خلال مراحل الإعداد لمنتدى شباب العالم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتذكره نجلها، معربة عن فخرها وسعادتها بذلك.





وقالت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين: "ابني كان مخلص في عمله وكان يبذل كل جهده حتى يخرج العمل على أكمل وجه".





وأضافت أن نجلها كان متفوق دراسيًا وعمليًا وكان نابغة في العلم، متابعة: "الرئيس السيسي قال لي إنه فخور بابني.. كان عبدوا بيقولي الرئيس أب لينا".





لم يتمكن أحمد أسامة، صديق الراحل عبد الوهاب يسري، الذى وافته المنية خلال مراحل الإعداد لمنتدى شباب العالم العام الماضي، كبح دموعه عندما تذكر صديقه الراحل.





وقال "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين إن عبدالوهاب كان صديق وصاحب بجد ولا ينسى أحد.. ودائما الابتسامة على وجهه لا تفارقه"، مشيرًا إلى أنه قام برسم صورة له؛ لأنه كان يشعر أنه صديقه.





قال النائب شكري الجندي عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذي تستضيفه مصر في مدينة السلام شرم الشيخ، والذي يستمر لمدة 3 أيام حتي يوم الثلاثاء غدًا، وذلك بمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة ممثلين لـ160 دولة، وبحضور عدد من المسئولين وبعض من رؤساء الدول والحكومات المدعوين لمشاهدة هذا الحدث الشبابى الضخم، يؤكد مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على النهوض بالشباب وتأهيلهم للحياة السياسية وصنع القرار، وتنمية مهاراتهم واكتساب الخبرات.





واصلت قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى مدينة السباعية بأسوان، اليوم الإثنين، عملها لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجرتها "56" عملية، إضافة لتوقيع الكشف الطبي على "3000" شخص.







