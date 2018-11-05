والدة الراحل عبد الوهاب يسري: "الرئيس السيسي قال لي إنه فخور بابني"

قدمت السيدة كريمة محمود والدة الشاب عبد الوهاب يسرى، الذى وافته المنية خلال مراحل الإعداد لمنتدى شباب العالم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتذكره نجلها، معربة عن فخرها وسعادتها بذلك.





وقالت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، مساء الإثنين: "ابني كان مخلص في عمله وكان يبذل كل جهده حتى يخرج العمل على أكمل وجه".





وأضافت أن نجلها كان متفوق دراسيًا وعمليًا وكان نابغة في العلم، متابعة: "الرئيس السيسي قال لي إنه فخور بابني.. كان عبدوا بيقولي الرئيس أب لينا".



