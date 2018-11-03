صحيفة عبرية: مشاركة إسرائيلية "متميزة" في مؤتمر بالدوحة





كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف هذه الأيام عدداً من كبار الضباط الإسرائيليين السابقين، إضافة إلى مستشارين سياسيين في مؤتمر سياسي–اقتصادي خاص برعاية الخارجية القطرية.





وقالت محررة الشؤون العربية في الصحيفة، سمدار بيري، أن الإسرائيليين وصلوا الدوحة خلال الساعات الماضية، إلا أن مشاركتهم بالمؤتمر وتواجدهم به هو أمر "محاط بالسرية"، نزولاً عند طلب الدوحة منعاً لإحراجها.





وأضافت بيري، أن الوفد الإسرائيلي المشارك في المؤتمر بدأ يلفت أنظار الحضور، خاصة مع حديثهم باللغة العبرية وتواصلهم مع بعض من المسؤولين القطريين علانية.