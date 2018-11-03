ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

صحيفة عبرية: مشاركة إسرائيلية "متميزة" في مؤتمر بالدوحة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 10:04 ص
صحيفة عبرية: مشاركة إسرائيلية متميزة في مؤتمر بالدوحة
صورة أرشيفية
طباعة
وكالات
 

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف هذه الأيام عدداً من كبار الضباط الإسرائيليين السابقين، إضافة إلى مستشارين سياسيين في مؤتمر سياسي–اقتصادي خاص برعاية الخارجية القطرية.

وقالت محررة الشؤون العربية في الصحيفة، سمدار بيري، أن الإسرائيليين وصلوا الدوحة خلال الساعات الماضية، إلا أن مشاركتهم بالمؤتمر وتواجدهم به هو أمر "محاط بالسرية"، نزولاً عند طلب الدوحة منعاً لإحراجها.

وأضافت بيري، أن الوفد الإسرائيلي المشارك في المؤتمر بدأ يلفت أنظار الحضور، خاصة مع حديثهم باللغة العبرية وتواصلهم مع بعض من المسؤولين القطريين علانية.

المزيد عن: مشاركة إسرائيلية مشاركة متميزة مؤتمر صحيفة عبرية الدوحة إسرائيلية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 10:20:13 AM