مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي مباشر لايف اليوم 2-11-2018 | بدون تقطيع | جودة عالية
الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:36 معيد طارق
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي مباشر لايف اليوم 2-11-2018 | بدون تقطيع | جودة عالية
شهد استاد برج العرب بالإسكندرية، امتلاء مدرجاته من جماهير الأهلى قبل ساعات من انطلاق من المباراة النهائية المنتظرة بين المارد الأحمر ونظيره الترجي التونسي فى ذهاب نهائي دورى ابطال افريقيا، والمقرر لها فى التاسعة مساء.
وكان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية قد تفقد ملعب برج العرب الذي يستضيف مواجهة الأهلي والترجي.
واطمئن مدير أمن الاسكندرية علي ترتيبات إقامة المباراة المرتقبة مع معاونية وعدد من العاملين في الادارة التنفيذية بالأهلي.
مشاهدة مباراة الاهلي والترجي التونسي مباشر لايف اليوم 2-11-2018 | بدون تقطيع | جودة عالية
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