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ناصف: جماهير الأهلي نامت على الرصيف بسبب تذاكر مباراة نهائي إفريقيا

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
ناصف: جماهير الأهلي نامت على الرصيف بسبب تذاكر مباراة نهائي إفريقيا
زكريا ناصف
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عمرو مصطفى
 

قال الكابتن زكريا ناصف، إن جماهير النادي الأهلي «نامت على الرصيف» من أجل الحصول على تذكرة لمباراة الفريق أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

 

وأضاف زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جماهير الأهلي تواجدت في استاد الإسكندرية للحصول على تذاكر وفي أفرع النادي الأهلي الثلاثة أيضا لنفس الغرض.

 

ووجه الكابتن زكريا ناصف، رسالة إلى الجمهور بوصفهم الوسيلة والهدف، لأنهم يساعدوا اللاعبين على الفوز ويفرحوا بتحقيق البطولات.

 

وتوقع أن ينجح الأهلي في تسجيل الأهداف في مرمى الترجي التونسي وسط تركيز كبير من اللاعبين مطالبا من الجمهور أن يساند فريقه حتى أخر دقيقة.

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