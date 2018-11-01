نصائح للحفاظ على صحة بشرتك قبل الزفاف

نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من النصائح للحفاظ على صحة بشرتك قبل الزفاف، وهي، وفقا لموقع "ayakrasivaya" الطبي الروسي:-





1- نوعية الغذاء:

يؤكد الأطباء دوما على أن صحة الجهاز الهضمي تترك تأثيرها الواضح على الجلد، فهناك العديد من الأطعمة التي يجب على البعض تجنبها، وخصوصا إذا كانت تسبب لهم أنواعا معينة من الحساسية التي تظهر آثارها الواضحة على البشرة.





2- العناية المنزلية:

تعتبر العناية المنزلية بالبشرة وغسل الجلد باستمرار بالماء الفاتر، واستعمال الزيوت المرطبة من أهم وسائل الحفاظ على بشرة نضرة وصحية.





3- زيارة المراكز الطبية:

ينصح أطباء الجلد بزيارة المراكز الطبية المتخصصة بالعناية بالبشرة بين الفترة والأخرى، بغية إزالة طبقات الجلد الميت عن الوجه، وتنظيف مسامات الجلد وخصوصا للذين يعانون من بشرة دهنية.





4- النوم: