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مشاهدة مباراة alahly اليوم| بث حي مباراة الاهلي والترجي رابط كورة ستار| مشاهدة الاهلي والترجي kora live hd

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:11 ص
مشاهدة مباراة alahly اليوم| بث حي مباراة الاهلي والترجي رابط كورة ستار| مشاهدة الاهلي والترجي kora live hd
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عيد طارق
 
مشاهدة مباراة alahly اليوم| بث حي مباراة الاهلي والترجي رابط كورة ستار| مشاهدة الاهلي والترجي kora live hd

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة النارية المشتعلة بين الأهلي المصري والترجي التونسي، في جولتي الذهاب والإياب يومي 2 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بنهائي دوري أبطال أفريقيا.


مشاهدة مباراة alahly اليوم| بث حي مباراة الاهلي والترجي رابط كورة ستار| مشاهدة الاهلي والترجي kora live hd


وتتجه أنظار القارة السمراء لمتابعة النهائي المثير بين العملاقين، ويبدو الصراع تحت عنوان "الحلم الغائب" فالفريقين يحلمان باستعادة لقب الأميرة الأفريقية السمراء، بعد غياب.


مشاهدة مباراة alahly اليوم| بث حي مباراة الاهلي والترجي رابط كورة ستار| مشاهدة الاهلي والترجي kora live hd



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