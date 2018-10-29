"قبل انطلاقه بأيام".. البرلمان يشيد بمنتدى شباب العالم.. ويؤكد: يتيح الفرصة لتبادل الأراء

- رئيس "دعم مصر": منتدى شباب العالم حدث عالمي أثبت نجاحه مع اهتمام وسائل الإعلام العالمية



- دسوقي: منتدى شباب العالم تجربة فريدة من نوعها جمعت مختلف البلدان والجنسيات



- "وكيل رياضة البرلمان": تنظيم منتدى شباب العالم تم بأيدي مصرية خالصة





ولفت إلى أن تنظيم المنتدى مصري خالص، ولم يتم الاستعانة بأي شركات أجنبية للتواصل مع الشباب حول العالم.



ويقام منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ، بمصر في الفترة من ٣ - ٦ نوفمبر 2018، وكان المنتدي قد انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، ويشهد المنتدي هذا العام مشاركة أكثر من 5000 من شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.



تنطلق فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018؛ لمناقشة قضايا الشباب في إطار محاور السلام والتطوير والإبداع، وأعلنت إدارة المنتدى عن انطلاقه تحت رعاية نخبة كبيرة من البنوك والشركات والجامعات والشركاء الإعلاميين.والرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص منذ توليه الرئاسة عام 2014 على النهوض بالشباب وتأهيلهم للقيادة، وتوفير فرص العمل لهم من خلال العديد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتبادل الأراء ووجهات النظر من خلال مؤتمرات الشباب وتحديدًا منتدى شباب العالم الذي يشارك فيه شباب من مختلف دول العالم، والتي يوضح للعالم أن الرئيس يضع في أولوياته مصلحة الشباب والنهوض بهم، لأنهم العمود الفقري لأي دولة.في هذا السياق، ثمن الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر"، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، حرص إدارة منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، على تجهيز المسارح لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة، وتوجيه الدعوة لمجموعة من الفنانين والموهوبين من ذوي الإعاقة من كافة أنحاء العالم، لحضور الفعاليات الفنية.كما أشاد القصبي، في تصريحات صحفية، اليوم، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2017 خلال المؤتمر الدوري الثالث للشباب بالإسماعيلية، بأن 2018 عامًا لذوي الإعاقة لتسليط الضوء على قضاياهم وتقديم الدعم اللازم لهم في جميع المجالات، وهذا ما اتضح خلال حرص مؤسسات الدولة للتفاعل معهم، وإصدار قانون خاص بهم بعد غياب 42 عامًا من لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.وأوضح أن منتدى شباب العالم حدث عالمي أثبت نجاحه مع اهتمام وسائل الإعلام العالمية بانطلاق النسخة الثانية له خلال أيام ويضم 5 آلاف شاب باعتبار الشباب عمومًا هم النسبة الأكبر في شريحة المصريين وهم مستقبل مصرنا الجديدة وأن هذا الحوار مُتعدد الثقافات يخرج عنه توصيات لخدمة البشرية جميعًا من نشر لقيم للسلام والعدالة ومعالجة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية.كما أشار رئيس ائتلاف "دعم مصر"، إلى أن صدور قانون ذوي الإعاقة جاء انتصارًا لحق غاب أكثر من 42 عامًا، لدعم ومساندة 11 مليون مواطن مصري وصدور هذا القانون جاء من جهد كبير من أداء اللجنة بالتنسيق مع الحكومة، لافتًا إلى أن صدور القانون جاء من منطلق إيمان البرلمان والحكومة بأهمية حقوق ذوى الإعاقة تطبيقا للدستور في مادته الـ81 قائلا: "تحية حب وتقدير لكل أعضاء اللجنة، والدكتور علي عبد العال، والوزراء في مساعدتهم ﻹصدار هذا القانون".وتقدم القصبي بالشكر للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لدعمه لتشريعات اللجنة التي تكون دائما في صالح الدولة المصرية والمواطن المصري، وفي ذات الوقت الذي وجه الشكر أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "تحية لرجل انشغل به العالم فانشغل هو بالمصريين جميعا".ومن جانبه، قال النائب محمد بدوي دسوقي،عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم الذي سينطلق خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ أمر يدعو للفخر حيث تحدى الشباب المصري نفسه في تجربة فريدة من نوعها جمعت شباب من مختلف البلدان والجنسيات.وأضاف "بدوي"، في بيان له، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسي من خلال مؤتمر شباب العالم الثاني تخاطب الإنسانية وتؤكد على مفهوم نشر السلام للمستقبل عن طريق القيادات الشبابية القادمة لحمل العالم على تحديث الاتفاقيات وتجديد مفهوم السلام بما يتلاءم مع مفردات العالم الحديثة وبما يضمن الأمن والأمان لجموع دول العالم.وأوضح "بدوي"، أن مؤتمر شباب العالم ينقل صورة عظيمة عن مصر الحديثة، خاصة الفترة التي تلت ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تمثلت في اهتمام الدولة بالشباب وبالاستماع لأفكارهم، كما تعد النسخة الثانية من منتدى شباب العالم في هذه الفترة تحدِ قوي لما يحاك بالمنطقة من مؤامرات وتأكيد على مفهوم السلام، وزرع مبدأ الإنسانية في قيادات العالم القادمة.وتابع بدوي: "فكرة محاكاة الشباب بشكل دوري والتي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد من أهم الخطوات الإيجابية التي تنم عن وعي القيادة السياسية بقيمة الشباب والاهتمام بكيفية إعداداهم لمستقبل أفضل وللمشاركة في بناء وطن أفضل، فضلًا عن أن تبادل الثقافات وتوطيد العلاقات الدبلوماسية من أهم ميزات هذا الملتقى".قال محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مؤتمرات الشباب تعد أكبر نموذج على تمكين الشباب المصري.وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن منتدى شباب العالم العام الماضي نقل الشباب المصري من المحلية إلى العالمية، لافتًا أنه تم اختيار 5 آلاف شاب للمشاركة في المنتدى في نسخته الثانية من أصل 20 ألف متقدم.