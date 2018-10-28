my kora.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد | بث مباشر برشلونة VS ريال مدريد ماي كورة لايف جودة مميزة
الأحد 28/أكتوبر/2018 - 06:30 مالفجر الرياضي
my kora.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد | بث مباشر برشلونة VS ريال مدريد ماي كورة لايف جودة مميزة
تمكن النجم الأوروجوياني لويس سواريز، في إحراز الهدف الثاني لفريقه برشلونة، في مرمى ريال مدريد بالكلاسيكو، في إطار منافسات الليجا الإسبانية.
وسجل سواريز سابع أهدافه في شباك ريال مدريد، ليكون خامس أكثر لاعب تسجيلا للأهداف من برشلونة في الكلاسيكو.
my kora.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد | بث مباشر برشلونة VS ريال مدريد ماي كورة لايف جودة مميزة
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