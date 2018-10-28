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"كدابين" لـ شيرين عبد الوهاب تتصدر ترند يوتيوب (فيديو)

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:30 ص
كدابين لـ شيرين عبد الوهاب تتصدر ترند يوتيوب (فيديو)
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تصدرت أغنية "كدابين" من ألبوم "نساي" للمطربة شيرين عبد الوهاب ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 2,571,933 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 24 أكتوبر الجاري.



جدير بالذكر أن شيرين، حققت نجاحًا كبيرًا بفيديو كليب أغنيتها "نساي" الرئيسية في الألبوم والذي طرحته مؤخرًا.
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