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أهلي٢٠٠٠ يواجه الغابة غدا في بطولة منطقة القاهرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:22 م
أهلي٢٠٠٠ يواجه الغابة غدا في بطولة منطقة القاهرة
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يواجه فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم مواليد ٢٠٠٠ مضيفه فريق «الغابة»، غداً الأحد، في المباراة التي تقام بينهما ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.


يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لمواصلة الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري، حيث أنه يمتلك ١٦ نقطة، بفارق نقطتين عن مصر للتأمين.


وحقق الأهلي نتائج رائعة منذ بداية الموسم، حيث فاز على السكة الحديد والنصر بنتيجة واحدة ٢ - صفر، وتعادل مع مصر للتأمين ٣ - ٣، ثم فاز على طلائع الجيش ٣ - ٢، وعلى مركز شباب زينهم ٦ - صفر، وأخيرا على المعادى واليخت ٥ - صفر، مسجلا بذلك ٢١ هدفاً بينما تلقى ٥ أهداف فقط.


ويضم الجهاز الفني لفريق 2000 أمين عرابي مديرا فنيا، ويعاونه أشرف أبو زيد المدرب العام، وتامر دسوقي مدرب حراس المرمى، وعماد أنور إداري الفريق، ومحمود عبد العليم طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي العلاج الطبيعى.

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