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عموري يبدأ أولى مراحل العلاج من "الصليبي"

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:03 م
عموري يبدأ أولى مراحل العلاج من الصليبي
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عمر عبدالعزيز
 
 
بدأ النجم الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الهلال السعودي أولى مراحل العلاج، من إصابته التي تعرض لها الأسبوع الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

وعرض عموري مساء اليوم في مدينة "برشلونة" الإسبانية إصابته في الرباط على الطبيب "رامون كوجات"؛ الذي أشرف على برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي السابقة.

وتعرض عموري للإصابة منذ الدقائق الأولى من مواجهة فريقه أمام الشباب في الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وخرج متأثراً بالإصابة، حيث سقط منزلقاً على أرضية ملعب "الملز" دون احتكاك مع أي لاعب.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب القادم من صفوف العين الإماراتي في الفترة الصيفية الماضية لمدة 6 أشهر عن الملاعب.

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