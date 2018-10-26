ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحلام تدافع عن نجمة لبنانية وتقدم لها لقب "الملكة" على طبق من ذهب

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:57 ص
أحلام تدافع عن نجمة لبنانية وتقدم لها لقب الملكة على طبق من ذهب
طباعة
سبوتنيك
 

قدمت الفنانة الإماراتية أحلام للنجمة اللبنانية، نادين نسيب، لقب "الملكة على طبق من ذهب، وذلك أثناء دفاعها عنها، بعد تعرض الأخيرة لهجوم وعدة انتقادات بعد مشاركتها في حفل أقامته دار "بولغري" لإطلاق مجموعة مجوهراتها الجديدة.

هذا وقامت الفنانة أحلام بالدفاع عنه عن طريق كتابة تعليق على صورتها على موقع "انستغرام" قائلة " من غيرتهم من الملكة ونقطة آخر السطر".

وأضافت "بيغاروا منك وبس وبس وبس". وردت النجمة اللبنانية قائلة " أحلام الشامسي أحبك حبيبي".

وأشعل ذلك موجة من التأييد للنجمة اللبنانية في إطار التعليقات على صورة نشرتها مؤخراً والتقطت على هامش مشاركتها في الحدث كسفيرة للعلامة الشهيرة.


المزيد عن: نجوم الفن مطربة مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما اماراتية الفجر الفني احلام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الشباب
-
x
17:05
-
القادسية
الباطن
-
x
17:10
-
التعاون
أحد
-
x
17:25
-
الوحدة
الفيحاء
-
x
18:45
-
النصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/26/2018 4:20:33 AM