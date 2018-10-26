وأشعل ذلك موجة من التأييد للنجمة اللبنانية في إطار التعليقات على صورة نشرتها مؤخراً والتقطت على هامش مشاركتها في الحدث كسفيرة للعلامة الشهيرة.
أحلام تدافع عن نجمة لبنانية وتقدم لها لقب "الملكة" على طبق من ذهب
الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 02:57 صسبوتنيك
قدمت الفنانة الإماراتية أحلام للنجمة اللبنانية، نادين نسيب، لقب "الملكة على طبق من ذهب، وذلك أثناء دفاعها عنها، بعد تعرض الأخيرة لهجوم وعدة انتقادات بعد مشاركتها في حفل أقامته دار "بولغري" لإطلاق مجموعة مجوهراتها الجديدة.
هذا وقامت الفنانة أحلام بالدفاع عنه عن طريق كتابة تعليق على صورتها على موقع "انستغرام" قائلة " من غيرتهم من الملكة ونقطة آخر السطر".
وأضافت "بيغاروا منك وبس وبس وبس". وردت النجمة اللبنانية قائلة " أحلام الشامسي أحبك حبيبي".
المزيد عن: نجوم الفن مطربة مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما اماراتية الفجر الفني احلام أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018