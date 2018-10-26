أحلام تدافع عن نجمة لبنانية وتقدم لها لقب "الملكة" على طبق من ذهب

قدمت الفنانة الإماراتية أحلام للنجمة اللبنانية، نادين نسيب، لقب "الملكة على طبق من ذهب، وذلك أثناء دفاعها عنها، بعد تعرض الأخيرة لهجوم وعدة انتقادات بعد مشاركتها في حفل أقامته دار "بولغري" لإطلاق مجموعة مجوهراتها الجديدة.





هذا وقامت الفنانة أحلام بالدفاع عنه عن طريق كتابة تعليق على صورتها على موقع "انستغرام" قائلة " من غيرتهم من الملكة ونقطة آخر السطر".





وأضافت "بيغاروا منك وبس وبس وبس". وردت النجمة اللبنانية قائلة " أحلام الشامسي أحبك حبيبي".