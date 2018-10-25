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ترامب: تقرير "التجسس" على هاتفي "قصة مزيفة" جديدة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 05:01 م
ترامب: تقرير التجسس على هاتفي قصة مزيفة جديدة
دونالد ترامب
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وكالات
 

 

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما جاء في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز"، حول التنصت على محادثاته الهاتفية، وشدد على أنه يستخدم الهواتف الحكومية فقط.

 

وكتب الرئيس الأمريكي على "تويتر": "صاغ خبراء ترامب في صحيفة "نيويورك تايمز" مواد طويلة ومملة عن كيفية استخدامي لهاتفي المحمول.. وهذه المواد لا تتفق مع الواقع وأنا استخدم الهواتف الحكومية ولدي هاتف حكومي واحد، قلّما أستخدمه.. هذه المواد الصحفية خاطئة جدا!".

 

وفي وقت سابق، كتبت "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن هيئات الاستخبارات الأمريكية علمت بأن الصين وروسيا تتنصتان على محادثات ترامب الهاتفية.

 

ووفقا للصحيفة، فعندما يتصل ترامب عبر الهاتف بأصدقائه القدامى مستخدما جهاز آيفون خاص به من أجل الدردشة، يقوم الجواسيس الصينيون بالتنصت عليه.

المزيد عن: نيويورك تايمز دونالد ترامب امريكا التجسس
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