نشرة أخبار منتصف الليل.. "حقوق الإنسان" بالبرلمان تدين انتهاك كنيسة دير السلطان بالقدس

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ سقوط طائرة هدفية تستخدم في التدريبات، الخارجية تحتفل بيوم الأمم المتحدة بدار الأوبرا المصرية.





أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، سقوط طائرة هدفية (بدون أفراد ومعدات) طراز 107 M Q M تستخدم فى تدريب عناصر الدفاع الجوى على الرماية فى منطقة جنوب ميدان الرماية بحوالى 25 كم.





أدانت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بشدة، جرائم سلطات الاحتلال الصهيوني ضد عدد من آباء وشمامسة كنيسة دير السُلطان التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية بالقدس واحتجاز أحدهم.





احتفلت وزارة الخارجية، بيوم الأمم المتحدة، الذي يتوافق مع دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ في 24 أكتوبر عام 1945، ويأتي احتفال هذا العام تحت عنوان "مصر والأمم المتحدة: متحدون من أجل المستقبل".





اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة الاختبارات التحريرية والشفوية لأعضاء المقارئ الراغبين في العمل شيوخ مقارئ، وعددهم 13 شيخًا، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر.







