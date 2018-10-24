وزارة الأوقاف تعتمد 13 شيخًا للمقاريء

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة الاختبارات التحريرية والشفوية لأعضاء المقارئ الراغبين في العمل شيوخ مقارئ، وعددهم 13 شيخًا، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر.



