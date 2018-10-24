وزارة الأوقاف تعتمد 13 شيخًا للمقاريء
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:39 ممحمود الجلاد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة الاختبارات التحريرية والشفوية لأعضاء المقارئ الراغبين في العمل شيوخ مقارئ، وعددهم 13 شيخًا، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر.
وطالب مديري المديريات الإقليمية توزيعهم على مقرأتين، مع تمكين كلٍّ منهم من العمل مدرسًا بإحدى المدارس القرآنية، والاستعانة بهم في الاختبارات التي تجريها المديريات الإقليمية لتحفيظ القرآن الكريم.
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