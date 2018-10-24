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وزارة الأوقاف تعتمد 13 شيخًا للمقاريء

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:39 م
وزارة الأوقاف تعتمد 13 شيخًا للمقاريء
الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف
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محمود الجلاد
 
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نتيجة الاختبارات التحريرية والشفوية لأعضاء المقارئ الراغبين في العمل شيوخ مقارئ، وعددهم 13 شيخًا، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر.

وطالب مديري المديريات الإقليمية توزيعهم على مقرأتين، مع تمكين كلٍّ منهم من العمل مدرسًا بإحدى المدارس القرآنية، والاستعانة بهم في الاختبارات التي تجريها المديريات الإقليمية لتحفيظ القرآن الكريم.
المزيد عن: وزارة الأوقاف مصر محمد مختار جمعة قراء اخبار مصر
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