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كورة ستار | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد وفاق سطيف | kora star | yalla shoot | kora live | kora on line

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:14 م
كورة ستار | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد وفاق سطيف | kora star | yalla shoot | kora live | kora on line
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مشاهدة live بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اون لاين | kora star |كول كورة HD

صرح خالد محمود :"كل اللاعبين جاهزين، جميعهم شارك في التدريبات التي خاضها الفريق على ملعب 8 مايو، ولم يشك أي لاعب من أي آلام".

وأضاف "الجميع جاهز من الناحية الطبية للمواجهة الهامة، ومشاركة أي لاعب مسؤولية الجهاز الفني للفريق بقيادة مدربه باتريس كارتيرون".

مشاهدة live بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اون لاين | kora star |كول كورة HD


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