كورة ستار | مشاهدة مباراة الأهلي اليوم ضد وفاق سطيف | kora star | yalla shoot | kora live | kora on line

صرح خالد محمود :"كل اللاعبين جاهزين، جميعهم شارك في التدريبات التي خاضها الفريق على ملعب 8 مايو، ولم يشك أي لاعب من أي آلام".





وأضاف "الجميع جاهز من الناحية الطبية للمواجهة الهامة، ومشاركة أي لاعب مسؤولية الجهاز الفني للفريق بقيادة مدربه باتريس كارتيرون".





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