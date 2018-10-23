يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن بث مباشر كورة لايف اون لاين

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بطاقة مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم

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موعد مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3 – bein sports HD 3

معلق المباراة : رؤوف خليف

الساعة : 9:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية

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تشكيل ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، الدفاع: مارسيلو - راموس - فاران – كارفاخال، الوسط: كاسيميرو - كروس – مودريتش، الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل.

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