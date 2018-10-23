تابع يلا شوت | مباراة الاهلي ووفاق سطيف اياب نصف نهائي افريقيا بث مباشر





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره وفاق سطيف الجزائري، في التاسعة من مساء الثلاثاء الموافق 23-10-2018، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "8 مايو 1945" بالجزائر، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي يحمل لقبها فريق الوداد البيضاوي المغربي، الذي ودع البطولة أمام وفاق سطيف الجزائري في الدور ثمن النهائي من المسابقة الإفريقية.

تابع يلا شوت | مباراة الاهلي ووفاق سطيف اياب نصف نهائي افريقيا بث مباشر





وفاز الأهلي على نظيره الجزائري بهدفين نظيفين سجلهما نجمي الفريق الأحمر وليد سليمان وإسلام محارب، حيث يكفي القلعة الحمراء الخروج بنتيجة التعادل لعبور الدور نصف النهائي وانتظار الفائز من مباراة الترجي الرياضي التونسي وأول أغسطس الأنجولي في نهائي المسابقة الإفريقية.





الأهلي كان قد وصل إلى الدور نصف النهائي بعدما اجتاز نظيره الغيني حوريا كوناكري، بعد أن تعادل معه في غينيا بدون أهداف، قبل أن يسجل رباعية بيضاء في ملعب السلام بالقاهرة في لقاء الإياب تناوب على تسجيلها كل من وليد سليمان وإسلام محارب، ووصلاح محسن وأحمد فتحي.

تابع يلا شوت | مباراة الاهلي ووفاق سطيف اياب نصف نهائي افريقيا بث مباشر





أما فريق وفاق سطيف الجزائري، فقد نجح في اجتياز عقبة مهمة والإطاحة بحامل اللقب فريق الوداد البيضاوي المغربي، بعد أن حقق الفوز في الجزائر بلقاء الذهاب بهدف ايسلا داودي، قبل أن يخرج من ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالمغرب بنتيجة التعادل السلبي، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري في نصف النهائي.

تابع يلا شوت | مباراة الاهلي ووفاق سطيف اياب نصف نهائي افريقيا بث مباشر





مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 7 بجودة ممتازة، ويمكنكم متابعتها بشكل خاص عبر كورة ستار، حيث سيكون محمد الكواليني هو معلق اللقاء من الجانب المصري عبر القناة الصوتية الأولى، وعادل خلو من الجانب الجزائري عبر القناة الصوتية الثانية، وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابع يلا شوت | مباراة الاهلي ووفاق سطيف اياب نصف نهائي افريقيا بث مباشر











