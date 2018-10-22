أبرز وأهم الأخباراليوم الأثنين 22 ـ 10 ـ 2018 فى محافظة الفيوم

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شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأثنين، عددًا من الأحداث والقرارات والأخبار الهامة، أبرزها ما يلى:زار اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، محطة معالجة الصرف الصحى بقحافة، والتى تستقبل أكثر من ٤٥% من مياه الصرف الصحي بالفيوم حيث يتم أستقبال ومعالجة ١٢٠ ألف مترمكعب يوم من إجمالى ٢٦٠ ألف مترمكعب يوم من الصرف الصحى.شن اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مركز شرطة أبشواي وقرية العجميين استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها.قام الدكتور عادل عبدالمنعم وزارة التربية والتعليم بالفيوم بجولة ميدانية بمدارس الفيوم للإطمئنان على حسن سير العملية التعليمية وانتظام العمل، حيث تابع عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، وتلقى اتصالًا تلفونيًا من مسئول أمن المديرية ومسئول التعليم الخاص بغرب الفيوم واللذان أبلغا مدير المديرية أن معلم لغة عربية بمدرسة الشروق الخاصة بغرب الفيوم استخدم العقاب البدني مع طالب بالصف الأول الإعدادي، وفور علم مدير المديرية توجه فورًا إلى مدرسة الشروق الخاصة ويرافقه مدير الشئون القانونية بالمديرية والأستاذ محمد أبو الحارث مدير إدارة غرب الفيوم.