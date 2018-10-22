مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة على مركز أبشواي وقرية العجميين لضبط حائزي الأسلحة (صور)

شن اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مركز شرطة أبشواي وقرية العجميين استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الإتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها.



وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة في أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة والقانون.