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لوبيتيجي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فيكتوريا بلزن

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:42 م
لوبيتيجي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فيكتوريا بلزن
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عمر عبدالعزيز
 
كشف جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض المباراة أمام فيكتوريا بلزن، في بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدًا الثلاثاء.

وضمت قائمة الملكي كلا من :

حراسة المرمى: نافس - كاسيا - كورتوا.

الدفاع: راموس - فاران - ناتشو - مارسيلو - أودريوزولا.

الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أسينسيو - إيسكو.

الهجوم: ماريانو - بنزيما - بيل - فاسكيز - فينيسيوس.

بينما جاءت غيابات الفريق ضد فكتوريا بلزن كالتالي :

خيسيوس فاييخو ، ماركوس يورينتي ، داني سيبايوس.

المزيد عن: لوبيتيجي فيكتوريا بلزن ريال مدريد
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