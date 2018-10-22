كورة لايف | كورة ستار الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري بث مباشر | رابط يلا شوت

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بطاقة مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم

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موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 7

معلق المباراة : عادل خلو + محمد الكواليني

ملعب المباراة: (8 مايو 1945) في سطيف بالجزائر

موعد المباراة: 21:00 مساءاً بتوقيت مصر .

22:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

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تشكيل الأهلي أمام وفاق سطيف :-

حراسة المرمي: محمد الشناوي ، الدفاع: أحمد فتحي - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - علي معلول، الوسط: حسام عاشور – هشام محمد- ناصر ماهر - إسلام محارب ، الهجوم: صلاح محسن - وليد أزارو.

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