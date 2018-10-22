نشرة أخبار منتصف الليل.. بيان هام من "البيئة" عن سوء الأحوال الجوية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ بيان البيئة بشأن بشأن سوء الأحوال الجوية، والإعلان عن أصول الأهرام.





قالت وزارة البيئة، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من يوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، حيث إنه من المتوقع أن تتأثر القاهرة الكبرى برياح جنوبية إلى جنوبية غربية تكون محملة ببعض الأتربة التى تؤثر على جودة الهواء خلال يومي الإثنين والثلاثاء .





قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن أصول الأهرام تبلغ قيمتها على أقل تقديرــ نحو 100 مليار جنيه، مؤكدًا أن المؤسسة تقوم حاليًا إعادة توظيف تلك الأصول واستثمارها بعد تفادي الخطوات البيروقراطية التي تعاني منها المؤسسة في الفترة الراهنة.





جاء ذلك خلال استقبال نقيب الصحفيين للدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية أثناء زيارته مطابع الأهرام، اليوم، وأبدى المحافظ إعجابه بفكرة إنشاء المدرسة، مؤكدًا أن المنطقة في حاجه مُلحة لإقامة مدرسة دولية.





قال مصدر بمجلس نقابة الصحفيين، إن رئيس نادي الزمالك، أسقط عضوية إثنين من أعضاء المجلس، وذلك دون مسوغ قانوني، في سياق خلافه مع الصحفيين.





وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن أعضاء المجلس الموقوفة عضويتهم، سيتخذون الإجراءات القانونية، ويقومون بالطعن على هذا القرار.





قال المحامى الحقوقي محمد عبد المجيد، المستشار القانوني للمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان لـ"الفجر"، إن بلاغ "الإنابة الإلكترونية" الذي تقدم به خلال شهر مارس الماضي، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، وهشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بدأت مباحث الأموال العامة التحقيق في مشروع "الإنابة الإلكترونية" بعد طلب المحامي العام، وطلب حضور ممثل النقابة العامة للتحقيق.







