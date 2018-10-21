عاجل.. بيان هام من "البيئة" عن سوء الأحوال الجوية ونصائح لمرضى الصدر وكبار السن

قالت وزارة البيئة، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من يوم الإثنين وحتى الأربعاء المقبل، حيث إنه من المتوقع أن تتأثر القاهرة الكبرى برياح جنوبية إلى جنوبية غربية تكون محملة ببعض الأتربة التى تؤثر على جودة الهواء خلال يومي الإثنين والثلاثاء .





كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي لها تأثير سلبي على جودة الهواء يوم الأربعاء المقبل، وأنه في حالة سقوط الأمطار يرتفع مؤشر جودة الهواء ويخفف من حدة أزمة التلوث، وذلك استنادا إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وكذلك التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.





وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه من جانبها ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، ومن خلال دوريات التفتيش التابعة للوزارة ستقوم بالتكثيف من حملاتها على مصادر التلوث المختلفة جنوب القاهرة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.





وتهيب الوزارة بالكيانات الصناعية جنوب القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على زيادة تركيز الملوثات، كما تنصح المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل من الأنشطة اليومية في الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الآثار السلبية الناتجة عن نشاط الرياح والرمال والأتربة المثارة.





وتؤكد وزارة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس



