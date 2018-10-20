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بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد mohamed salah) Premier League) بث مباشر beIN SPORTS HD

السبت 20/أكتوبر/2018 - 05:46 م
بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد mohamed salah) Premier League) بث مباشر beIN SPORTS HD
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بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد mohamed salah) Premier League) بث مباشر beIN SPORTS HD

فجر يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي مفاجأة من العيار الثقيل بعدما دفع بالمصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية أمام هيديرسفيلد على الرغم من الإصابة.

صلاح في تشكيلة ليفربول الأساسية اليوم أمام هيديرسفيلد:

حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع : جوميز - فان دايك - لوفرين - روبرتسون

خط الوسط : ميلنر - هيندرسون - لالانا - شاكيري

خط الهجوم : محمد صلاح - ستوريدج

بي إن سبورت لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد mohamed salah) Premier League) بث مباشر beIN SPORTS HD


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