ويخوض برشلونة لقاء صعبا في الدوري الإسباني حين يستضيف إشبيلية المتألق في الموسم الحالي.

بث مباشر مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون (momo salah) اليوم مجانا بي إن سبورت BEIN SPORT

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:30 مساءاً بتوقيت العراق .

6:30 مساءاً بتوقيت السودان .

7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:30 مساءاً بتوقيت تونس .

5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:30 مساءاً بتوقيت قطر.

4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .









التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام هيديرسفيلد تاون

- حراسة المرمى: أليسون بيكر

- الدفاع: ترينت أليكساندر، جو جوميز، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون

- الوسط: جيمس ميلنر، نابي كيتا، فاينالدوم

- الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني