مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم
السبت 20/أكتوبر/2018 - 08:32 ص
يواجه فريق برشلونة، منافسه إشبيلية، مساء اليوم السبت، على ملعب "الكامب نو"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي يحمل لقبها فريق البارسا، الذي يدربه إرنيستو فالفيردي.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم
قمة الأسبوع التاسع من بطولة الدوري، تأتي في خضم موسم مزدحم بالمباريات، فالمباراة ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين، فبرشلونة تراجع للمركز الثالث بعد أن ارتقى ديبورتيفو ألافيس للصدارة مؤقتا في مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن حقق فوزا صعبا خارج قواعده على حساب سيلتا فيجو، أمس الجمعة، رافعا رصيده للنقطة السابعة عشر، في حين يمتلك إشبيلية 16 نقطة، يليه البارسا برصيد 15 نقطة.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم
تنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية في تمام الساعة 20:45 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، 21:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 20:45 مساء بتوقيت سوريا، 20:45 مساء بتوقيت الأردن، 22:45 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 3، وسيعلق على اللقاء التونسي عصام الشوالي.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر.. لايف HD مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر اليوم
وكان زملاء الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، عادوا من ميدان فالنسيا بتعادل مثير في الجولة الماضية، أما إشبيلية تحت قيادة مدربه ماشين، فقد حقق الفوز على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1.
موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي مباشر
2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
1:00 مساءاً بتوقيت مصر .
2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
2:00 مساءاً بتوقيت العراق .
1:00 مساءاً بتوقيت السودان .
2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
12:00 ظهراً بتوقيت تونس .
12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .
12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .
3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
2:00 مساءاً بتوقيت قطر.
11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.
2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .
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