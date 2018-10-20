دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والشباب يلا شوت .. مشاهدة مباراة الشباب والهلال كورة ستار .. لايف





يحل فريق الهلال السعودي مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على فريق الشباب، في تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين .









مقدمة مباراة الهلال والشباب اليوم:









دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والشباب يلا شوت .. مشاهدة مباراة الشباب والهلال كورة ستار .. لايف









يدخل فريق الهلال لقاء اليوم بهدف الانتصار على واحد من أقوي فريق الدوري وهو فريق الشباب، ويسعي الهلال لحصد الثلاثة نقاط لمواصلة الصراع على المراكز المتقدمة في الدوري، اليوم مشاهدة مباراة الهلال السعودي والشباب بث مباشر اليوم السبت 20-10-2018.













وتلقي الهلال أخبار سعيدة بعودة الفرنسي جوميز مهاجم الهلال من جديد، بعدما شارك في التدريبات الجماعية مؤكاً على استعداده لخوض اللقاء منذ البداية اليوم أمام الشباب ، كما شهدت التدريبات مشاركة المحترف البيروفي اندريه كاريلو أيضا، بعد عودته من بلاده.





دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والشباب يلا شوت .. مشاهدة مباراة الشباب والهلال كورة ستار .. لايف





تصريحات قبل مباراة الهلال والشباب:













قال عبد الله عطيف لاعب وسط فريق الهلال: أي مباراة ستكون مهمة جدا، خاصة أننا في بداية الموسم. قادرون على تحقيق النقاط الثلاث، رغم أن جميع الفرق هذا الموسم قوية سنواجه غدا خصما قويا جدا، يملك عناصر رائعة ويقدم مستويات جيدة، ومبارياتنا مع الشباب دائما ما يكون لها طابع خاص، وصعبة على الطرفين.









موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة:









تقام فى تمام الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، وتقام فى المملكة العربية السعودية فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع، كما تقام بتوقيت الإمارات الساعة التاسعة إلا ربع، سيتم عرض المباراة على قناة KSA Sports السعودي وذلك عبر شبكاتها وبالأخص قناة KSA Sport HD2.





دوري (جميل) .. بث مباشر مباراة الهلال والشباب يلا شوت .. مشاهدة مباراة الشباب والهلال كورة ستار .. لايف