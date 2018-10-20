روابط ماتش لايف مباشر .. ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني مجاناً (بث مباشر لايف اون لاين)



سيحاول ريال مدريد الإسباني استعادة رونقه الذي فقده في الجولات الماضية من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، حينما يستقبل ليفانتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا، في مواجهة مصيرية للمدرب جولين لوبتيجي ، المدير الفني للفريق الملكي.

روابط ماتش لايف مباشر .. ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني مجاناً (بث مباشر لايف اون لاين)





وتتجه الأنظار في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة إلى مدريد، لمشاهدة مباراة قد تكون الأخير للمدرب لوبتيجي إذا تعرض لخسارة ثانية على التوالي أمام ليفانتي، فالميرينجي يعاني على مستوى النتائج، وتحديدا في آخر ثلاث مواجهات فقد تعرض الفريق للخسارة في مباراتين أمام إشبيلية بنتيجة 3-0، وأمام ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدف دون رد، والتعادل أمام الجار أتليتكو مدريد بدون أهداف.





ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الليجا برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة، لكن يفصله 4 نقاط فقط عن منافسه اليوم ليفانتي، الذي يأتي في المركز الحادي عشر (10 نقاط).

روابط ماتش لايف مباشر .. ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني مجاناً (بث مباشر لايف اون لاين)





قناة بي إن سبورت اتش دي 3، Bein Sport HD 3، ستنقل مباراة ليفانتي وريال مدريد اليوم، بشكل حصري، حيث يمكنكم متابعة المباراة بجودة عالية للغاية، في لقاء سيديره تحكيميا الحكم كوادرا فيرنانديز، وتعليق حفيظ دراجي.





روابط ماتش لايف مباشر .. ريال مدريد وليفانتي في الدوري الاسباني مجاناً (بث مباشر لايف اون لاين)







