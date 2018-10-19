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جوجل توفر ميزة "Picture in Picture" لمتصفح كروم على سطح المكتب

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:51 م
جوجل توفر ميزة Picture in Picture لمتصفح كروم على سطح المكتب
جوجل كروم
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ميزة Picture in Picture والمعروفة بإختصار PiP أو صورة بداخل صورة متوفرة على نظام أندرويد منذ فترة ومتوفرة على تطبيق يوتيوب لمشتركي الخدمة المدفوعة والتي غير متوفرة في الوطن العربي.

الأن جوجل أعلنت أن ميزة Picture in Picture أصبحت متوفرة على متصفح كروم على سطح المكتب لمنصات ويندوز ولينيكس و macOS وأصبح بإمكانك الأن مشاهدة فيديوهات على يوتيوب على جزء صغير من الشاشة وتقوم بعمل أشياء آخرى على جهاز الكمبيوتر.

ولكي تستخدم الميزة مع يوتيوب ستقوم بتشغيل أي فيديو ثم تقوم بالضغط على الفيديو مرتين بالزر الأيمن في الماوس مرتين وسيظهر أمامك إختيار Picture in Picture ستضغط عليه وستجد أن الفيديو تم تصغيره وتستطيع مشاهدته والتنقل كما تشاء في الجهاز.

أيضاً الميزة تعمل مع خدمات فيديو آخرى غير يوتيوب ولكن ستحتاج إضافة لمتصفح كروم تُدعى Picture in Picture وتستطيع تحميلها من على متجر الإضافات في متصفح كروم من خلال هذا الرابط وستجد الأيقونة الخاصة بها في شريط الأدوات في كروم وستجد بعض الخدمات تعمل معاها الميزة مثلما تعمل مع يوتيوب وهي بالضغط بالزر الأيمن بالماوس على الفيديو ثم ستجد الإختيار.
المزيد عن: متصفح كروم شركة جوجل سطح المكتب جوجل كروم جوجل تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية PiP Picture in Picture
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