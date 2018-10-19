جوجل توفر ميزة "Picture in Picture" لمتصفح كروم على سطح المكتب

ميزة Picture in Picture والمعروفة بإختصار PiP أو صورة بداخل صورة متوفرة على نظام أندرويد منذ فترة ومتوفرة على تطبيق يوتيوب لمشتركي الخدمة المدفوعة والتي غير متوفرة في الوطن العربي.





الأن جوجل أعلنت أن ميزة Picture in Picture أصبحت متوفرة على متصفح كروم على سطح المكتب لمنصات ويندوز ولينيكس و macOS وأصبح بإمكانك الأن مشاهدة فيديوهات على يوتيوب على جزء صغير من الشاشة وتقوم بعمل أشياء آخرى على جهاز الكمبيوتر.





ولكي تستخدم الميزة مع يوتيوب ستقوم بتشغيل أي فيديو ثم تقوم بالضغط على الفيديو مرتين بالزر الأيمن في الماوس مرتين وسيظهر أمامك إختيار Picture in Picture ستضغط عليه وستجد أن الفيديو تم تصغيره وتستطيع مشاهدته والتنقل كما تشاء في الجهاز.



