خاص.. ملعب السويس يستضيف مباريات المصري المحلية بدلا من برج العرب

كشف مصدر مسؤول بنادي المصري البورسعيدي، عن اقتراب ملعب السويس من استضافة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وترفض الجهات المعنية إقامة مباريات المصري المحلية بملعب بورسعيد والاكتفاء بالمباريات الإفريقية.

وكان هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد عقد جلسة مع إدارة النادي ووعدهم بحل الأزمة وهي الجلسة التي كشف تفاصيلها الفجر الرياضي.





طالع تفاصيل الخبرمن هنا.. "الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل جلسة أبوريدة ومسؤولي المصري

وبات ملعب السويس الأقرب لاستضافة مباريات الفريق المحلية بدلا من برج العرب وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.