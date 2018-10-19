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"الفجر الرياضي" يكشف تفاصيل جلسة أبوريدة ومسؤولي المصري

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:21 ص
الفجر الرياضي يكشف تفاصيل جلسة أبوريدة ومسؤولي المصري
جلسة أبو ريدة مع مسئولي المصري
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أحمد الهواري
 

عقد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة خلال الساعات الماضية مع محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي ومحمد عوض عضو مجلس إدارة النادي ومحمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم.

 

وكشف مصدر لـ"الفجر الرياضي" تفاصيل الجلسة، حيث طلب أبو ريدة عدم إرسال شكوى للفيفا بسبب أزمة عدم خوض المصري مبارياته على ملعب بورسعيد.

 

ومنح أبوريدة وعدا لإدارة المصري بحل تلك الأزمة، وأنه سيجري محاولات مع الجهات المعنية للحصول على الموافقة لخوض المصري مبارياته المحلية على ملعب بورسعيد.

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