شاهد مباراة بيراميدز اليوم | مباشر بيراميدز ضد الاسماعيلي| مباراة الإسماعيلي اليوم

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موعد مباراة الاسماعيلي وبيراميدز

مباراة الاسماعيلي وبيراميدز تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 بتوقيت السعودية.



وعلى الجانب الاخر يأمل فريق بيراميدز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاسماعيلي، واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين



تنقل قنوات أون سبورت أحداث المواجهة الهامة فى الأسبوع الحادي عشر بين الاسماعيلي وبيراميدز، وتنقل أيضا قنوات أون سوبرت أحداث اللقاء بالإضافة لاستوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم الرياضية لتحليل المباراة والتعليق عليها.



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