لأول مرة.. عمرو دياب يعترف بحبه لدينا الشربيني (فيديو)

في مفاجأة كبيرة لعشاقه، أعلن الفنان عمرو دياب لأول مرة عن بحبه للفنانة دينا الشربيني، وذلك خلال الحفل الذي يحييه الآن على مسرح جامعة مصر الدولية.

وشهد الحفل موقفًا رومانسيًا جمع بين "الهضبة" وبين "الشربيني" قبل أن يبدأ بغناء أغنية "برج الحوت" بعدما أتى بها من خلف الكواليس وصعدها على المسرح، وقام باحتضانها وتقبيلها على المسرح، قائلاً: "بما إننا بنغنى أغنية برج الحوت.. نجيب بقى برج الحوت"، وسط صحيات وهتافات الجمهور.

وأضاف عمرو دياب: "هي ممثلة شاطرة بس بتتكسف أوي على المسرح".



