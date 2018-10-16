نشرة أخبار منتصف الليل.. مدبولي يرأس اجتماع الحكومة غدًا

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إقامة مأدبة عشاء للرئيس السيسي في روسيا، واجتماع مجلس الوزراء غدًا.





مدبولي يرأس اجتماع الحكومة غدًا

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء؛ لمناقشة عددا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية.





كما يناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.





الرئيس الروسي يقيم مأدبة عشاء غير رسمية تكريما لـ"السيسي"

أقام الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مأدبة عشاء غير رسمية تكريما للرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى سوتشي، ومن المقرر أن يتم خلالها تبادل وجهات النظر حول أهم ملفات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





نائبة تقترح إلغاء وزارة القوى العاملة

تقدمت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل لوزير القوى العاملة عن الدور الواضح الذى تقوم به الوزارة فى الملفات القومية الموكلة إليها.





وفضلت النائبة إلغاء الوزارة التى تكبد الدولة ملايين الجنيهات سنويًا من الموازنة العامة والتى تهدر جميعها على أمور لا تمت بصلة لعمال مصر أو حل مشاكلهم.





"الصيادلة" تقدم بلاغًا للنيابة ضد عضو المجلس السابق أحمد عبيد

قالت نقابة الصيادلة في بيان لها منذ قليل، إنها تستهجن أساليب العبث والأعمال الكيدية التي قام بها عضو المجلس السابق أحمد عبيد الذي تم عزله من قبل الجمعية العمومية، حيث أرسل عدد من الخطابات الوهمية الفارغة مسجلة بعلم الوصول لأعضاء مجلس النقابة بمقر النقابة، بلا غرض سوى محاولة إحداث البلبلة وأغراض أخرى خفية وعلى هذا تم تحرير محضر له في قسم قصر النيل بمعرفة الشئون القانونية للنقابة وتم عمل معاينة لتلك الخطابات.