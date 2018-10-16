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"الصيادلة" تقدم بلاغًا للنيابة ضد عضو المجلس السابق أحمد عبيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:20 م
الصيادلة تقدم بلاغًا للنيابة ضد عضو المجلس السابق أحمد عبيد
نقابة الصيادلة - أرشيفية
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منى صموئيل
 
قالت نقابة الصيادلة في بيان لها منذ قليل، إنها تستهجن أساليب العبث والأعمال الكيدية التي قام بها عضو المجلس السابق أحمد عبيد الذي تم عزله من قبل الجمعية العمومية، حيث أرسل عدد من الخطابات الوهمية الفارغة مسجلة بعلم الوصول لأعضاء مجلس النقابة بمقر النقابة، بلا غرض سوى محاولة إحداث البلبلة وأغراض أخرى خفية وعلى هذا تم تحرير محضر له في قسم قصر النيل بمعرفة الشئون القانونية للنقابة وتم عمل معاينة لتلك الخطابات.

وأضاف البيان،: أفادت المعاينة بالنيابة بأن الخطابات لا تحتوي إلا على ورقة بيضاء فارغة والأمر معروض الآن علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما حدث.
"الصيادلة" تقدم بلاغًا للنيابة ضد عضو المجلس السابق أحمد عبيد
"الصيادلة" تقدم بلاغًا للنيابة ضد عضو المجلس السابق أحمد عبيد
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